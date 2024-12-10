Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökme: İtfaiye ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökme Olayı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde, Nakkaş Haydar Sokak üzerindeki iki katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, binanın çeşitli kısımlarında çökme belirtileri gözlemlendi.

Olayın hemen ardından, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir tehlikeyi önlemek için binanın etrafında güvenlik önlemleri aldı.

Kısmi çökme yaşanan binanın çevresinde yapılan incelemeler devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları güvenli bir mesafede kalmaları konusunda uyardı.

Yerel halk arasında endişe yaratan bu olay, metruk binaların durumu hakkında yeniden bir tartışma başlatabilir. İstanbul'da, benzer sorunların çözülmesi için çalışmalar sürmektedir.

Fatih Balat'taki iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.