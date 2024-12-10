DOLAR
34,83 -0,06%
EURO
36,7 0,14%
ALTIN
3.015,12 -1,32%
BITCOIN
3.357.657,81 0,16%

Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökme: İtfaiye ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

Fatih Balat'ta metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Güvenlik önlemleri alındı ve ekipler incelemelere başladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 23:10
Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökme: İtfaiye ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökme Olayı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde, Nakkaş Haydar Sokak üzerindeki iki katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, binanın çeşitli kısımlarında çökme belirtileri gözlemlendi.

Olayın hemen ardından, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir tehlikeyi önlemek için binanın etrafında güvenlik önlemleri aldı.

Kısmi çökme yaşanan binanın çevresinde yapılan incelemeler devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları güvenli bir mesafede kalmaları konusunda uyardı.

Yerel halk arasında endişe yaratan bu olay, metruk binaların durumu hakkında yeniden bir tartışma başlatabilir. İstanbul'da, benzer sorunların çözülmesi için çalışmalar sürmektedir.

Fatih Balat'taki iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye...

Fatih Balat'taki iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Fidan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Uyarı: Silahlanma Yarışı Tehlikesi
2
Fidan'dan Suriye için Barış Mesajı
3
TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: Sığınmacı Politikasına Acil Çözüm Çağrısı
4
Irak Başbakanı Sudani'den Suriye'ye Destek Vurgusu
5
UCM'nin Tutuklama Kararı Çıkardığı Eski Bakan Gallant, Beyaz Saray'da McGurk ile Görüştü
6
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Suriyeli Kardeşlerinin Yanında
7
Bakan Fidan'dan Sert Açıklama: İsrail Suriye'nin Egemenliğini Hedef Alıyor

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!