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Fatih'te Metruk Binanın Çökmesi Sonucu Yaralanmalar

Fatih'te metruk bir bina çöktü, bir kişi hafif yaralandı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:46
Fatih'te Metruk Binanın Çökmesi Sonucu Yaralanmalar

Fatih'te Metruk Bina Çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı bir metruk bina, henüz bilinmeyen bir neden ile çökmüştür.

Olayın Detayları

Olay sonucunda, yoldan geçen bir kişi hafif yaralanırken, binanın altında başka birinin bulunmadığı yönünde bilgiler elde edilmiştir. İlk Müdahale: Olayla ilgili olarak hemen itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Saatler ilerledikçe, olay yerindeki çalışmalar devam etmektedir.

İstanbul Valiliği’nin Açıklaması

İstanbul Valiliği, yaşanan durumu gözler önüne seren resmi bir açıklama yaparak, çökme sonucu yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmiştir. Ekiplerin hızlı bir şekilde bölgedeki güvenliği sağladığı ve yaralıya müdahale ettiği belirtilmiştir.

Yetkililer, bina ile ilgili incelemelerin sürdüğünü ve daha fazla bilgi verileceğini duyurdu.

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