Fatih'te motosiklet sürücüsünü darp eden 5 şüpheli yakalandı

Fatih'te 21 Eylül'de Kocamustafapaşa Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü Yunus Baran'ın darbedildiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı; saldırı anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:03
Fatih'te motosiklet sürücüsünü darp eden 5 şüpheli yakalandı

Fatih'te motosiklet sürücüsünü darp eden 5 şüpheli yakalandı

Kocamustafapaşa'da 21 Eylül'de yaşanan saldırı güvenlik kamerasında

Fatih'te tartıştıkları motosiklet sürücüsünü darbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde 21 Eylül tarihinde meydana geldi. Evindeki otoparkta motosiklet sürücüsü Yunus Baran (21), henüz belirlenemeyen bir nedenle bazı kişilerle tartıştıktan sonra darbedildi.

Saldırıya ilişkin çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 5 şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay anına ilişkin görüntüler, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler soruşturma kapsamında delil olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı
2
Aizanoi'de Zeus Tapınağı'nda Restorasyon İçin Mimari Parçalar Gün Yüzüne Çıkıyor
3
Türkiye, UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi Üyeliklerine Seçildi (2026-2029)
4
Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
5
Akbaşoğlu Eskişehir'de: "Terörsüz Türkiye" Vurgusu ve CHP'ye Sert Eleştiriler
6
Kurtulmuş: Erdoğan'ın BM Konuşmaları Tarihi — TBMM Komisyonu Toplandı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası