Fatih'te motosiklet sürücüsünü darp eden 5 şüpheli yakalandı

Kocamustafapaşa'da 21 Eylül'de yaşanan saldırı güvenlik kamerasında

Fatih'te tartıştıkları motosiklet sürücüsünü darbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde 21 Eylül tarihinde meydana geldi. Evindeki otoparkta motosiklet sürücüsü Yunus Baran (21), henüz belirlenemeyen bir nedenle bazı kişilerle tartıştıktan sonra darbedildi.

Saldırıya ilişkin çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 5 şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay anına ilişkin görüntüler, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler soruşturma kapsamında delil olarak değerlendiriliyor.