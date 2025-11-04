Fatih'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı — Kaza Anı Kamerada

İstanbul Fatih Vatan Caddesi'nde meydana gelen çarpışmada 1 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 17:07
İstanbul Fatih Vatan Caddesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve müdahale

Kaza, saat 16.00'da Vatan Caddesi’nde, Aksaray yönünde seyir halinde olan 34 JV 5699 plakalı Audi marka otomobil ile aracın önüne geçmeye çalışan 34 HVZ 368 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Güvenlik kamerası kaydı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün yere düşmesi görülüyor.

