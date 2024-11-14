Fatih'te Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Bir Yaralı

Fatih'te Kaza: Bir Motosiklet Yolcusu Yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, D-100 kara yolu Haliç Köprüsü çıkışında gerçekleşti.

Kazanın Ayrıntıları

F.M. yönetimindeki 16 FY 469 plakalı otomobil, M.K.'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletin yolcusu olan sürücünün eşi yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralının sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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