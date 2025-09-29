Fatih'te Özbek Uyruklu Kadın Cinayeti: Şüpheli Özbekistan'da Yakalandı

Fatih'te 20 Eylül'de öldürülen Kholımakhon Odılovna Akhmadova'nın şüphelisi Akmaljon Rustamovıch Shernazarov Özbekistan'da gözaltına alındı; adli süreç sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:24
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde 20 Eylül'de evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Kholımakhon Odılovna Akhmadova soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve soruşturma

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, 17 Eylül'de Akhmadova ile aynı eve giren, bir gün sonra binadan yalnız çıkan bir şüpheli belirlendi.

Ekiplerin çalışması sonucu, şüphelinin bir ay önce Özbekistan'dan Türkiye'ye geldiği ve cinayetin ardından tekrar Özbekistan'a döndüğü tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması ve adli süreç

Kimliği belirlenen Özbekistan uyruklu Akmaljon Rustamovıch Shernazarov (46) hakkında yakalama talebi ilgili ülkenin adli makamlarına iletildi. Shernazarov, Özbekistan'da gözaltına alınırken, iki ülke arasında adli yardımlaşma süreci devam ediyor.

Olayın ortaya çıkışı

Akhmadova, kendisinden haber alamayan bir arkadaşının durumu ev sahibine bildirmesi üzerine, 20 Eylül'de çilingir yardımıyla girilen apartman dairesinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

