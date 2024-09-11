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Fatih'te Polise Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı

Fatih'te emniyet görevlilerine silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli yakalandı. Olay sonrası detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:42
Fatih'te Polise Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı

Fatih'te Polis Ekiplerine Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen olayda, Haseki Sultan Mahallesi'nde bir iş yerinde silahlı kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kimlik sormak amacıyla durdurulan iki şüpheli, emniyet ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Silah ve Narkotik Madde Ele Geçirildi

Polis, öncelikle iş yerinin önünde bekleyen F.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız bir tabanca bulundu. Ekipler, iş yeri içinde bulunan ve M.W. olarak kendini tanıtan diğer şüpheliye teslim olması için uyarıda bulundu. Ancak bu kişi, ikazlara aldırış etmeden polis ekiplerine ateş açtı.

Polis Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Durumun ciddileşmesi üzerine bölgeye çok sayıda ek polis sevk edildi. Ekipler, şüpheliye karşılık vererek kademeli güç kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay esnasında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Şüphelilerin Kimlikleri ve Suç Kayıtları

Yapılan incelemelerde, ateş açan şüphelinin gerçek isminin V.B. olduğu ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. V.B.'nin "kasten öldürme" suçundan arandığı ve 910 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli F.K.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 9 kaydı mevcut.

Aramada Çok Sayıda Suç Unsuru Bulundu

Adreste gerçekleştirilen aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 22.89 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 36 bin 800 lira ile 1000 dolar para ele geçirildi. Ayrıca, olay yerinde 35 mermi kovanı, 6 fişek ve 14 fişek çekirdeği bulundu.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Olay anında polis ekipleriyle V.B. arasında geçen diyalog, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, zanlının silahını bırakması yönünde polisin yaptığı uyarılar dikkat çekti.

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