Fatih'te Polise Ateş Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih'te Silahlı Olay: Polis Ekiplerine Ateş Açtı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, emniyet görevlileri bir iş yerinde kimlik kontrolü yaparken bir şüpheli, V.B., kimliğini ibraz etmekten kaçındıktan sonra polislere ateş açtı.

Olayın Gelişimi

Haseki Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet mensupları, iki kişiden kimlik göstermelerini istedi. Ancak V.B. bu talebe yanıt vermeyerek silah çekti.

Silah seslerinin yükselmesiyle beraber, bölgeye özel harekat polisleri de dahil diğer güvenlik güçleri geldi. Yapılan ikna çalışmaları sonucunda, V.B. ve yanındaki bir diğer şahıs gözaltına alındı.

Olay Anı Videoya Alındı

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, polis ile şüpheli arasındaki gergin anları cep telefonlarıyla kaydetti. V.B.'nin sahte kimlik kullandığı ileri sürülüyor.

Bölgedeki güvenlik önlemleri genişletilirken, olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.