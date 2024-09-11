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Fatih'te Polise Ateş Eden Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Fatih'te, kimlik kontrolü sırasında polise ateş açan şüpheliler adliyeye gönderildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:59
Fatih'te Polise Ateş Eden Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Fatih'te Polise Ateş Eden Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Fatih, Haseki Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimlik soran polis ekiplerine silah ile ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Polis ekipleri, bir iş yerinde silahlı kişilerin olduğuna dair bilgi alarak harekete geçti. İlk olarak, iş yeri önünde bekleyen F.K. kimlik kontrolleri sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, ruhsatsız bir tabanca bulundu.

İçeride bulunan V.B. adlı şahsa, teslim olması konusunda ikazda bulunuldu. Ancak V.B. bu uyarıyı dikkate almayarak polis ekiplerine ateş açtı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve şüpheli V.B. kademeli güç kullanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Kimlikleri ve Suç Kayıtları

Yapılan incelemeler sonucunda, V.B.'nin sahte kimlik kullandığı ve gerçek kimliğinin belirlendiği anlaşıldı. V.B.'nin, "kasten öldürme" suçundan arandığı ve 910 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli F.K. ise çeşitli suçlardan 9 kayda sahip.

Ele Geçirilen Malzemeler

Olay yerindeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 22,89 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 800 lira ve 1000 dolar bulundu. Ayrıca, polis olay yerinde 35 kovan, 6 fişek ve 14 fişek çekirdeği buldu.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay sırasında, polis ile V.B. arasındaki karşılaşma vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi; görüntülerde zanlının elindeki silahı çevresine doğrultarak polis ekiplerinin silahını bırakması yönündeki uyarılar yer aldı.

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