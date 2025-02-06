Fatih'te Restoranda Çıkan Yangın Komşu Binalara Sıçradı

Fatih'te, restoranda başlayan yangın çevredeki binalara da sıçradı. Eminönü'nde yer alan 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp yanı başındaki yapılara da ulaştı.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalara devam edilirken, bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Fatih'te, restoran olarak hizmet veren binada çıkıp yan taraftaki yapılara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçedeki Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Fatih'te, restoran olarak hizmet veren binada çıkıp yan taraftaki yapılara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçedeki Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.