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Fatih'te Restoranda Yangın: Vali Gül Açıklamalarda Bulundu

Fatih'te restoranda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Vali Gül, can kaybı olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:36
Fatih'te Restoranda Yangın: Vali Gül Açıklamalarda Bulundu

Yangın Fatih'te Restoranı Sardı

Fatih'te, restoranda başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, Eminönü Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta yer alan 5 katlı bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle patlak verdi.

Olayın ardından hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, Eminönü’nün yanı sıra Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa'dan bölgeye sevk edildi. Yangın hızla büyüyerek, bitişik binanın çatısına da sıçradı ve tüm binayı sardı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı fakat, olay sonrası büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangında ölü veya yaralı olmadığı bildirildi ve soğutma çalışmaları hala devam ediyor.

İlk incelemelere göre yangının restoranın mutfak bölümünde başladığı düşünülüyor. Yangın sonrası incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Vali Gül'den Açıklama

Yangın sonrası, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, can kaybı veya yaralı olmadığını belirtti. Yangının çıkış sebebinin itfaiye tarafından raporlanacağını ifade eden Vali Gül, restoranın ahşap yapıda olduğunu ve yangının hızlı yayıldığını ancak hemen müdahale edildiğini söyledi. “Yangın söndürüldü. Geçmiş olsun.” diye ekledi.

Fatih'te restoran olarak hizmet veren 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Fatih'te restoran olarak hizmet veren 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Valisi Davut Gül, yangının meydana geldiği bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

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