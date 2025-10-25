Fatih'te Sağanak: Adnan Menderes Bulvarı'nda 3 Metrelik Çökme, Taksi Devrildi

Fatih'te Sağanak Yol Çökmesine ve Trafik Kazasına Yol Açtı

Olayın Detayları

Gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde bir çökme oluşturdu.

Oluşan çukura düşmemek için manevra yapan sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu, A.Y. (62) idaresindeki 34 TKH 16 plakalı taksi ters döndü.

Ekiplerin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksici A.Y., ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen taksi çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Çökmenin olduğu bulvarda başka kazalar yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve yol trafiğe kapatıldı.

İtfaiye, İSKİ, Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çöken kısmın doldurulması için çalışma yürütüyor. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.

Diğer Vaka: Turgut Özal Millet Caddesi

Aynı sağanak nedeniyle Turgut Özal Millet Caddesinde bir otomobil, biriken suda mahsur kaldı. Araçta bekleyen sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

