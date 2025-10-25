Fatih'te Sağanak Yol Çöktü: Taksici Yaralandı

Fatih'te kuvvetli sağanak Adnan Menderes Bulvarı'nda yaklaşık 3 metre derinlik ve 6 metrekarelik çökme oluşturdu; bir taksi devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 07:54
Adnan Menderes Bulvarı'nda 3 metre derinliğinde çökme

Fatih'te etkili olan kuvvetli sağanak, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde çökme meydana getirdi.

Oluşan çökme yaklaşık 3 metre derinlik ve 6 metrekare genişliğindeydi.

Çukura düşmemek için manevra yapan, sürücüsü A.Y. (62) olan 34 TKH 16 plakalı taksi kontrolden çıkarak ters döndü. Olayın ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araç içinden çıkarılan taksici A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çökmenin meydana geldiği cadde üzerinde başka kazaların önlenmesi için ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Turgut Özal Millet Caddesinde bir otomobil de sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı. Otomobilde bekleyen sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

