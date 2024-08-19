Fatih'te Sahipsiz Köpek Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fatih'te Üzücü Olay: Sahipsiz Köpekler Bir Kişiyi Saldırdı

Fatih ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Esenler'de yaşayan 40 yaşındaki zihinsel engelli Ayhan Özçelik, Silivrikapı Mahallesi’ndeki akrabalarının yanına gitti. Gece saatlerinde dışarıda yürüyen Özçelik, bir grup sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayarak ciddi şekilde yaralandı.

Temizlik İşçileri Durumu Fark Etti

Olayın sabahında, temizlik işçileri çöp toplamak için geldiklerinde, yerde yatan bir kişinin etrafında havlayan köpekleri fark etti. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

Kardeşinin Yaşadığı Korkunç Anlar

Özçelik’in ailesi, hastaneye kaldırılan Ayhan’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybından dolayı hayatını kaybettiğini öğrendi. Cenaze, inceleme için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada açıklamalarda bulunan Burhan Özçelik, kardeşinin 5-6 köpeğin saldırısına uğradığını ve bu köpeklerin daha önce de aile üyelerine saldırdığını belirtti.

Ağabeyin Açıklamaları

Burhan Özçelik, "Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyor, köpekler kendilerine de saldırınca inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyorlar. Ambulans geldiğinde kardeşimi hastaneye götürüyorlar, fakat kan kaybından vefat ediyor," dedi. Özçelik, olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini de sözlerine ekledi.