Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fatih'te Sahipsiz Köpek Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fatih'te zihinsel engelli bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlara geçti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 23:21
Fatih'te Sahipsiz Köpek Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fatih'te Üzücü Olay: Sahipsiz Köpekler Bir Kişiyi Saldırdı

Fatih ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Esenler'de yaşayan 40 yaşındaki zihinsel engelli Ayhan Özçelik, Silivrikapı Mahallesi’ndeki akrabalarının yanına gitti. Gece saatlerinde dışarıda yürüyen Özçelik, bir grup sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayarak ciddi şekilde yaralandı.

Temizlik İşçileri Durumu Fark Etti

Olayın sabahında, temizlik işçileri çöp toplamak için geldiklerinde, yerde yatan bir kişinin etrafında havlayan köpekleri fark etti. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

Kardeşinin Yaşadığı Korkunç Anlar

Özçelik’in ailesi, hastaneye kaldırılan Ayhan’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybından dolayı hayatını kaybettiğini öğrendi. Cenaze, inceleme için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada açıklamalarda bulunan Burhan Özçelik, kardeşinin 5-6 köpeğin saldırısına uğradığını ve bu köpeklerin daha önce de aile üyelerine saldırdığını belirtti.

Ağabeyin Açıklamaları

Burhan Özçelik, "Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyor, köpekler kendilerine de saldırınca inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyorlar. Ambulans geldiğinde kardeşimi hastaneye götürüyorlar, fakat kan kaybından vefat ediyor," dedi. Özçelik, olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları