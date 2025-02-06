Fatih'te Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Fatih'te sokaklarda dolaşan bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Olay, Eminönü Meydanı'nda gerçekleşti. İki sahipsiz köpek, yürüyüş yapan bir vatandaşa saldırarak pantolonunu parçalayarak büyük bir panik yarattı.

Kötü bir tecrübeye rağmen, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan kişi, köpeklerden kurtulmak için yoğun bir çaba sarf etti. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sahipsiz köpeklerin şehir merkezinde oluşturduğu bu tür olaylar, güvenlik açısından dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.