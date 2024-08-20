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Fatih'te Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Hayatını Kaybeden Ayhan Özçelik Toprağa Verildi

Fatih'te saldırıya uğrayan Ayhan Özçelik'in cenazesi defnedilirken, ailesi belediyeye tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:18
Fatih'te Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Hayatını Kaybeden Ayhan Özçelik Toprağa Verildi

Fatih'te Trajik Olay: Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı

Fatih'te, zihinsel engelli 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği olayın ardından, cenazesi Sultangazi'de toprağa verildi.

Cenaze Töreni ve Aile Bireylerinin Açıklamaları

Özçelik'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, dün akşam kılınan cenaze namazının ardından Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedildi. Özçelik’in ağabeyi Burhan Özçelik, “Aynı köpekler aynı yerde saldırdı. Belediyeye bildirdik, 'tamam, halledeceğiz' dediler.” diyerek olayın ciddiyetini vurguladı.

Saldırı Anı ve Sonrası

Burhan Özçelik, “Kardeşim, gece geç saatlerde akrabalarını ziyaret ettikten sonra 5-6 köpeğin saldırısına uğramış. Köpekler çöpçülere de saldırınca, müdahale etmişler.” ifadelerini kullandı. Saldırı anında, köpeklerin kardeşinin üzerine sağıldığını ve olayın hayatına mal olduğunu belirtti. Özçelik, “Kardeşimi parça parça yapmış köpekler, ne hakları var?” diye sordu.

Acılar ve Talepler

Ayhan Özçelik'in kız kardeşi Aycan Özçelik, “Bizim çocuklarımız sokakta gezmemeli mi? Bu hayvanlar bizim çocuklarımızdan daha mı değerli?” diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi. Aile, yetkililerin derhal önlem almalarını beklediklerini ifade etti.

Hayvanseverler ve Devlet Yetkililerine Tepki

Özçelik'in amcasının oğlu Yusuf Özçelik ise, “Bu çocuk bugün iki köpek öldürseydi, dünyayı başlarına yıkarlardı.” diyerek hayvanseverlere tepki gösterdi. Acı bir olay yaşandığı halde destek beklediklerini belirten Özçelik, başıboş köpeklerin devlet tarafından toplanmasını talep etti.

Bu olay, sokak hayvanlarının yönetimi konusunda sosyal medyada ve halk arasında tartışmalara yol açtı. Aile, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını açıkladı.

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