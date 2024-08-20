Fatih'te Sahipsiz Köpeklerle İlgili Önemli Adımlar Atılıyor

Fatih Belediyesi'nden Hayvan Toplama Operasyonu

Fatih ilçesinde, Ayhan Özçelik'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sahipsiz köpeklerin bulunduğu bölgede kapsamlı bir toplama çalışması başlatıldı.

Olayın Ardından Hızla Hareket Edildi

Silivrikapı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Fatih Belediyesi, Özçelik'in hayatını kaybettiği alanı inceleyerek köpekleri toplamak için gerekli izinleri aldı. Sabah saatlerinde yapılan çalışmalarda 6 köpeğin tespit edildiği bildirildi.

Köpekler Barınağa Nakledildi

Belirlenen 3 köpek, sakinleştirici iğne kullanılarak yakalandı ve Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü. Diğer köpeklerin yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

Akrabalarından Destek Açıklaması

Olaydan sonra köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik’in akrabası Burhan Deli, durumu gazetecilere değerlendirdi. Deli, "Aynı bölgede birkaç gün önce bir kadının da benzer bir saldırıya uğradığını belirtti. Bir çocuğa da saldırdılar ve şu an hastanede tedavi altında." şeklinde bilgi verdi.

Deli, belediyenin bu konuda daha fazla önlem alması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer hayvanseverler varsa bu hayvanlara sahip çıkmalılar. İnsanlar bu durumdan çok korkuyor." ifadelerini kullandı.

Fatih'te Ayhan Özçelik'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği alandaki 3 köpek, Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Fatih'te Ayhan Özçelik'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği alandaki 3 köpek, Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Fatih'te Ayhan Özçelik'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği alandaki 3 köpek, Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Fatih'te Ayhan Özçelik'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği alandaki 3 köpek, Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.