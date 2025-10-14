Fatih'te 'Sanata İlk Adım' ile Genç Yetenekler Keşfediliyor

Fatih'te 'Sanata İlk Adım' programı gençleri sanata yönlendiriyor

Fatih Belediyesi, çocukların ve gençlerin sanatla erken yaşta tanışmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Sanata İlk Adım" programını başlattı. Program, ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine temel düzeyde sanat eğitimi sunuyor.

Program kapsamı ve atölyeler

Fatih Sanat Akademisi tarafından yürütülen projede öğrencilere masal anlatımı, müzik, seramik, resim ve drama atölyelerinde eğitim veriliyor. Katılımcılar bu atölyelerde hem eğleniyor hem de el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştiriyor.

Masal atölyelerinde çocuklara sözlü anlatım kültürü kazandırılırken, müzik derslerinde enstrüman tanıma, ritim uygulamaları ve temel müzik bilgisiyle sesleri tanıma ve duygularını müzikle ifade etme becerileri öğretiliyor.

Seramik atölyelerinde öğrenciler bardak, tabak ve küçük dekoratif objeler üretirken; resim derslerinde karakalem, renklendirme ve farklı boyama teknikleriyle özgün ifade biçimleri geliştiriliyor. Drama çalışmaları ise sahneye çıkma cesareti, takım ruhu, empati ve ifade becerileri kazandırarak öğrencilerin sosyal gelişimini destekliyor.

Hedef: Estetik bakış ve kültür bilinci

Projeyle hedeflenen, çocuklara estetik bir bakış açısı kazandırmak ve ilçede kültür ile sanat bilincinin küçük yaşlardan itibaren gelişmesini sağlamaktır. Program aynı zamanda öğrencilerin özgüvenini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Başkan Turan'ın değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocukların erken yaşta sanatsal faaliyetlerle buluşmasının önemine dikkat çekti. Turan, şunları kaydetti: "Fatih, geçmişte olduğu gibi bugün de kültürün ve sanatın merkezidir. Biz, çocuklarımızın bu mirası yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz. 'Sanata İlk Adım' programıyla her çocuğun içinde var olan yeteneği keşfetmesine zemin hazırlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki sanatla tanışan bir çocuk, hayata da güzellikle bakar."

Yıl sonu sergisiyle genç yetenekler sahnede

Program kapsamında üretilen eserler, yıl sonunda düzenlenecek öğrenci sergisinde sanatseverlerle buluşacak. Bu etkinlikle genç yetenekler hem emeklerinin karşılığını görmüş olacak hem de sahne ve sergi deneyimi kazanacak.

