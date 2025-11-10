Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi

Fatih’te evinde silahla ölü bulunan kişi

Şehremini Mahallesi'nde gece saatlerinde silah sesi ihbarı

Fatih’te bir kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Fatih Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokakta 9 Kasım gecesi saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Bina sakinlerinin silah sesleri duyması üzerine polise ihbarda bulunulmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, silah seslerinin geldiği daireye girdiklerinde bir kişinin yerde kanlar içinde yattığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve hayatını kaybeden kişinin Y.G. isimli şahıs olduğunu saptadı.

Yapılan incelemenin ardından erkek şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğuna ilişkin soruşturması sürüyor.

OLAYIN GEÇTİĞİ DAİRE