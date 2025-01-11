Fatih'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta seyyar tezgah açma meselesi nedeniyle iki kişi arasında çıktığı iddia edildi. Kavga sırasında Ercan Ç. silahla vuruldu.

Olayın ardından vatandaşlar tarafından hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ercan Ç.'yi acil olarak hastaneye kaldırdı; ancak genç adam kurtarılamadı.

Söz konusu kavga sonrasında olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, şüpheli olarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fatih'te çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.