Fatih'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Fatih'te düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, polis kaçan şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 23:01
Fatih'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Fatih'te Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak'taki bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından gerçekleştirildi.

Saldırıda yaralanan kişiler, iş yerinde bulunan V.Ç. ve Ş.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay sonrasında, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Vatandaşlar, olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmaları durumunda emniyete bildirmeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

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