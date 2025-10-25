Fatih'te silahlı saldırı: Seyid Ömer Mahallesi'nde yaralı

Olay ve müdahale

Fatih'te, Seyid Ömer Mahallesinde Silivrikapı ile Altımermer caddelerinin kesiştiği noktada bir şüpheli, burada bulunan kişiye silahla ateş açtı.

Olayın ardından şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı; soruşturma devam ediyor.

