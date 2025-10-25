Fatih'te Silahlı Saldırı: Seyid Ömer Mahallesi'nde Yaralı

Fatih Seyid Ömer Mahallesi'nde Silivrikapı ile Altımermer caddeleri kesişiminde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı; şüpheli kaçtı, polis soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 23:13
Olay ve müdahale

Fatih'te, Seyid Ömer Mahallesinde Silivrikapı ile Altımermer caddelerinin kesiştiği noktada bir şüpheli, burada bulunan kişiye silahla ateş açtı.

Olayın ardından şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı; soruşturma devam ediyor.

Fatih'te uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

