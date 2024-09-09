Fatih'te Taksiciye İdari Para Cezası Uygulandı

Fatih'te Taksici Ceza Aldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, müşterilerinden fazla ücret alan bir taksiciye idari para cezası kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü O.K.'nin 7 Eylül’de müşterilerinden dolandırıcılık yaparak 25 bin 250 lira aldığı tespit edildi.

Aldığı Cezalar

Denetim sonucunda, 34 TBA 58 plakalı taksinin sürücüsüne, ruhsatının süresi dolmasına rağmen yolcu taşımaktan dolayı 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. İlgili ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında da taksinin çalışma ruhsatını askıya alarak 15 gün trafikten men etti. Ayrıca, sürücü O.K.'nin toplu taşıma kullanım belgesi de iptal edildi.