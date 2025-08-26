Fatih'te taksiciyi darbeden sürücü gözaltına alındı
Olay ve soruşturma detayları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 20 Ağustos tarihinde Fatih Aksaray'da trafikte çıkan tartışmada bir taksicinin darbedilmesine ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından soruşturma başlattı.
Görüntülerdeki araç plakası üzerinden yapılan tespit sonucu şüphelinin kimliği belirlendi. Ekipler, adres belirlemesiyle birlikte şüpheli Y.Ç. (27)'yi gözaltına aldı.
Şüpheliye "trafikte belirtilen zorunluluklara uymamak", "yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.