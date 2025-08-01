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Fatih'te Tarihi Hamamda Yangın: Tahta Minare Hamamı Hasar Gördü

Fatih'te Yangın, Tahta Minare Hamamı'nda hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 10:32
Fatih'te Tarihi Hamamda Yangın: Tahta Minare Hamamı Hasar Gördü

Fatih, Balat Vodina Caddesi'nde bulunan Tahta Minare Hamamı'nda meydana gelen yangın, tarihi yapıya zarar verdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin hamamın yanındaki evlere sıçramaması için zorlu bir mücadele verdi.

Bazı vatandaşlar, itfaiyeye destek olmak amacıyla hamama hortumla su tutarak yardım ettiler. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı ancak hamamda önemli ölçüde hasar oluştu.

Yangının yanı daki evde ikamet eden Adem Öksüz, "Burası geçen sene ve ramazan ayında da yandı. Hamamcı buraya talaş yığıyor. Balat'ın evlerinin tamamen yanması mı gerekiyor?" diyerek durumu eleştirdi ve tarihi hamamın bir daha yanmaması için önlem alınmasını talep etti.

Fatih Balat Vodina Caddesi'nde bulunan Tahta Minare Hamamı'nda henüz belirlemeyen nedenle yangın...

Fatih Balat Vodina Caddesi'nde bulunan Tahta Minare Hamamı'nda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken hamamda hasar oluştu.

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