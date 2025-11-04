Fatih’te Tarihi Sebiller Restorasyonla Yeniden Hayat Buluyor

Fatih Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Rehabula, Darüssaade ve Hacı Beşir Ağa gibi tarihi sebilleri özgün kimlikleriyle restore ediyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:29
Restorasyon seferberliği

Fatih Belediyesi, İstanbul’un kadim vakıf kültürünün simgeleri olan sebilleri onararak şehrin zarafet mirasını geleceğe taşıyor. Uzun yıllardır ihmal edilmiş, kimi zaman büfe ya da depo olarak kullanılan tarihi sebiller, özgün kimliklerine kavuşturulmak üzere kapsamlı bir restorasyon seferberliği kapsamında yeniden ele alınıyor.

Koruma altındaki eserler

Restorasyon projeleri arasında Rehabula Kadın Sebili (18. yüzyılın başlarına tarihlenen), Darüssaade Mehmed Ağa Sebili (16. yüzyılda inşa edilip 2. Abdülhamid döneminde ampir üslupta ihya edilen) ve 19. yüzyılda inşa edilen Güngörmez Mescidi Sebili yer alıyor. Ayrıca 18. yüzyılın seçkin örneklerinden Hacı Beşir Ağa Sebili ve Çeşmesi ile 1. Abdülhamid Sebili de restorasyon kapsamında öncelikli yapılar arasında bulunuyor.

İş birliği ve yöntem

Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, yıllar içinde farklı amaçlarla kullanılan sebiller tahliye edilerek özgün mimarilerine sadık kalınacak şekilde onarılıyor. Projeler, hem yapısal sağlamlığı hem de tarihi detayların korunmasını hedefliyor.

Başkan Turan'ın değerlendirmesi

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan yürütülen çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Sebiller, sadece birer su yapısı değil, bu şehrin vicdanı, zarafeti ve paylaşma kültürünün taşta vücut bulmuş halidir. Biz bu eserleri restore ederken sadece duvarlarını değil, anlamını da ayağa kaldırıyoruz. Fatih, su medeniyetinin kalbidir, bu çalışmalarla geçmişin hikmetini geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi. Başkan Turan, restorasyonların tamamlanmasıyla sebillerin yeniden insanla temas eden kamusal alanlar olarak şehre kazandırılacağını vurguladı.

Yaşayan miras: suyla hayat veren zarafet

Fatih Belediyesi’nin sebil restorasyonları yalnızca taşın korunmasını amaçlamıyor; bu yapıların taşıdığı hayır, estetik ve paylaşma kültürü de günümüzle yeniden buluşturuluyor. Böylece sebiller, geçmişte olduğu gibi yeniden şehrin insanıyla temas eden yaşayan miras örnekleri olarak İstanbul’un kalbinde nefes almaya devam edecek.

