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Fatih'te Tır Kazası Yolu Kapattı

Fatih'te beton refüje çarpan tır, Vezneciler Alt Geçidi çıkışını kapattı. Çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:01
Fatih'te Tır Kazası Yolu Kapattı

Fatih'te Tır Kazası

Fatih ilçesinde meydana gelen bir kaza, trafiği olumsuz etkiledi. Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Vezneciler Alt Geçidi çıkışında, 06 DOE 855 plakalı bir tır, Fuat Paşa Caddesi üzerinde yer alan beton refüje çarparak yolda mahsur kaldı.

Kaza Sonrası Olay Yeri

Bu talihsiz kaza nedeniyle söz konusu alt geçidin giriş ve çıkışları tamamen kapanmış durumda. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, herhangi bir müdahalede bulunmadan geri dönmek zorunda kaldı.

Vatandaşlardan Yardım Çabası

Tırın bulunduğu yerden kaldırılmasına yardımcı olmak isteyen vatandaşlar, taş ve tahta kullanarak tırı kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin ve vatandaşların çabaları devam ediyor.

Meydana gelen kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı olumsuz etkilenmiş durumda. Tırın kaldırılma işlemleri tamamlandıktan sonra yolun yeniden açılması bekleniyor.

Fatih'te, beton refüje takılarak kaza yapan tır yolu kapattı.

Fatih'te, beton refüje takılarak kaza yapan tır yolu kapattı.

Fatih'te, beton refüje takılarak kaza yapan tır yolu kapattı.

Fatih'te, beton refüje takılarak kaza yapan tır yolu kapattı.

Fatih'te, beton refüje takılarak kaza yapan tır yolu kapattı.

Fatih'te, beton refüje takılarak kaza yapan tır yolu kapattı.

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