Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 'Yağma' Suçundan Aranan Y.K. Yakalandı

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:07
İstanbul Fatih’te gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari de yakalandı.

Operasyon detayları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüpheli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki tespitler üzerine çalışma başlattı. Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde uyuşturucu maddeleri sakladığı belirlenen adrese 6 Aralık 2025 tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu A.K., B.K., G.Ç., C.A., Y.K., O.K. ve Ş.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramalarda 35,5 gram metamfetamin, 17 adet hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, 2 adet bıçak, 3 adet cep telefonu ve 6 bin 910 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Adli süreç

İncelemede, şüpheli Y.K.'nın ‘Yağma’ suçundan 20 yıl 46 ay 22 gün, O.K.'nın ‘Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay ve Ş.K.'nın ‘Yağma’ suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. A.K., B.K. ve G.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.A., Y.K., O.K. ve Ş.K. mahkeme kararıyla tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

