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Fatih'te Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı

Fatih'te yangın çıkan binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:45
Fatih'te Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı

Fatih'te Yangın Felaketi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Mevlanakapı Mahallesi, Kalburcu Mehmet Sokak'taki 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın sonucu, üst katlarda yaşayan 5 kişi dairelerinde mahsur kaldı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki sakinler zor anlar yaşarken, alt katlardaki dairelerin sahipleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başardı. Olayın duyulmasıyla birlikte çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Mahsur kalan kişilerden biri merdivenli araçla, diğerleri ise itfaiye görevlileri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Kurtarılan 5 kişi, sağlık kontrolü için ambulansa alındı.

Bina Sakinlerin Açıklamaları

Yangının ardından basın mensuplarına konuşan bina sakinlerinden Nermin Bilen, "İçeride kalmaktan çok korktum. Aşağıya zor indim. Üst katta oturuyorum. Oğlum 'Anne balkonda mangal yakıyorlar' dedi. Onlar bir gün evi yakacaklar, demiştim. Gerçekten de oldu ama mangaldan değil yatak yanıyormuş. Çok korktum," ifadelerini kullandı.

Yangın sonucunda dairede önemli hasar meydana geldi.

Fatih'te yangın çıkan binanın üst katlarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince...

Fatih'te yangın çıkan binanın üst katlarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih'te yangın çıkan binanın üst katlarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince...

Fatih'te yangın çıkan binanın üst katlarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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