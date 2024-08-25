Fatih'te Yangın Paniği: Otel Bodrumunda Çıkan Alevler Söndürüldü

Fatih'te Yangın Olayı

Fatih ilçesinde, Molla Gürani Mahallesi'nde yer alan 5 katlı bir otelin bodrum katında beklenmedik bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenememiştir.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın ihbarının ardından, olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, aynı zamanda otelin içerisindeki konukları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Kurtarma Çalışmaları

Üst katlarda mahsur kalan misafirler, itfaiye merdiveniyle pencereden alınarak kurtarıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen birkaç kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Bununla birlikte, dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.