Fatih'teki 7 Katlı Otelde Yangın İhbarı ve Müdahale

Fatih'te Yangın İhbarı

Fatih ilçesinde, Mimar Kemalettin Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir otelde yangın meydana geldi. Olay, Derinkuyu Sokak'ta yer alan otelin sauna bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Yangının başlamasıyla birlikte, durumu fark eden vatandaşlar hemen yetkililere ihbarda bulundu. İhbar sonrası bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Tahliye ve Yangın Söndürme Çalışmaları

Yangın anında otelde bulunan müşteri ve personel güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Sağlık Durumu

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde gerekli müdahaleye tabi tutuldu. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.

Fatih'te 7 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 7 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.