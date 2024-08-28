Fatih'teki Kısmi Çökme Nedeniyle Mühürlenen Bina Yıkılacak

Fatih'te Kısmi Çökme Olayı

Fatih'te bulunan beş katlı bir bina, kısmi çökme nedeniyle mühürlenerek yıkılma kararı aldı. Olay, Nişanca Mahallesi'ndeki Alişan Sokak üzerinden yaşandı. 4. kattaki banyoda meydana gelen çökme sonucu bir kişi yaralandı.

Çökme Sebebi ve İncelemeler

Yapılan incelemelerde, çökmenin 4. kattaki dairenin havalandırma boşluğuna sonradan eklenen banyo kısmında meydana geldiği tespit edildi. Fatih Belediyesi ekipleri, olay sonrası apartmanın tahliye edilmesi için gerekli önlemleri aldı.

Ekiplere Ait Çalışmalar ve Tahliye Süreci

Olayın ardından, ekipler mühürlediği binanın önüne bariyer koyarak güvenliği sağladı. Binada yaşayan ve başka bir yerde kalmak isteyenler, ilçe genelindeki bir otele yerleştirildi.

Yaralı Çocuk ve Sağlık Durumu

Çökme anında banyoda bulunarak alt kata düşen 15 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yapılan değerlendirmelere göre, küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kısa Sürede Yıkılacak

1999 yılı öncesinde inşa edilmiş olan ve tehlike arz eden bina, önümüzdeki günlerde yıkılacak.