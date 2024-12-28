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Fatih Terim, Al-Shabab ile İlk Antrenmanına Çıktı

Fatih Terim, Suudi Arabistan'daki yeni takımı Al-Shabab ile ilk antrenmanına Doha'da çıktı. Teknik direktörlük kariyerine yeni bir sayfa açtı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:40
Fatih Terim, Al-Shabab ile İlk Antrenmanına Çıktı

Fatih Terim, Al-Shabab ile İlk Antrenmanına Çıktı

Teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab ile yapmış olduğu anlaşmanın ardından, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Terim, İstanbul'dan dün uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi ve bugün futbolcularla buluştu.

Transmitter Stadı'nda gerçekleştirilen ilk antrenmanda, 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışarak kısa bir konuşma yaptı.

Antrenmana Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin, maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de katıldı.

Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan bir maçla sona erdi.

Bu sezon ligde 13. haftayı geride bırakan Al-Shabab, 23 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

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