Fatima Payman Yeni Parti Kurma Kararını Açıkladı

Fatima Payman Yeni Bir Parti Kuruyor

Avustralya'da eski İşçi Partisi Senatörü olan Fatima Payman, "Avustralya'nın Sesi" adında yeni bir siyasi parti kuracağını açıkladı. Bu gelişme, 9News kaynakları tarafından bildirildi.

Partinin Amaçları

Payman, düzenlediği basın toplantısında, yeni partisinin "tüm Avustralyalıları" temsil edeceğini vurgulayarak, "Haklarından mahrum bırakılanlar ve seslerini duyuramayanların" ihtiyaçlarını ön plana çıkaracağını belirtti.

Sorunların Üzerine Gidilecek

Payman, Avustralya'daki birçok insanın günlük yaşamda "geri bırakıldıklarını" hissettiklerini ve dile getirdikleri sorunların yeterince dinlenmediğini dile getirdi. Mevcut siyasi düzende bir değişim ihtiyacının altını çizen Payman, "Artık sesimizin eski siyasetin etkisiyle bastırılmasına göz yummamalıyız." şeklinde konuştu.

Yeni Parti Politikalara Odaklanacak

Yepyeni bir bakış açısıyla siyasete dahil olacak olan Payman, konut alım gücü, yaşlı bakımı ve çocukların eğitimi gibi önemli konular üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade etti. Partinin resmi internet sitesinde, "Yapılması gerekeni yapmak için iki büyük partiyi zorlamak zorunda kalsak bile bunu gerçekleştireceğiz." ifadesi yer alıyor.

İstifa Süreci

Payman, Afgan kökenli bir siyasetçi olarak, Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınmasına dair Senatoya sunulan bir önergeye destek vermesi sonucu İşçi Partisi'nden süresiz olarak uzaklaştırılmış ve 4 Temmuz'da partiden istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.