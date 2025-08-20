Fatma Aksal: Kayalıköy Barajı Edirne'ye 20 Günlük Su Sağlıyor — Süloğlu'dan Acil Su Getirilmeli

Durum değerlendirmesi ve uyarılar

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda şu anda yaklaşık 20 gün yetecek su kaldığını belirterek yetkilileri uyardı.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada barajın doluluk oranının her geçen gün azaldığını ve önlem alınmazsa Edirne'nin gelecek aylarda ciddi su sıkıntısı yaşayacağını söyledi.

Milletvekilinin ifadelerine göre, acil olarak Süloğlu Barajı'ndan ve kuyulardan şehre su getirilmesi gerekiyor: "Şu an Kayalıköy Barajı'ndan gelecek su Edirne'ye 20 gün ya yeter ya yetmez. Biz acil olarak Süloğlu'ndan su getirmeliyiz, kuyulardan Edirne'ye su getirmeliyiz."

Rezervler ve altyapı sorunu

Aksal, Edirne'nin dört aylık içme suyu ihtiyacının Edirne Süloğlu Barajı'nda rezerv olarak tutulduğunu kaydetti. Ancak bu suyun şehre aktarılabilmesi için belediyenin sürekli patlayan isale hattını onarması gerektiğini vurguladı: "Belediye bu konuda hiçbir şey yapmadığı için biz var olan suyu şehre getiremiyoruz."

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 2017'den bu yana Edirne için her yıl 8,2 milyon metreküp rezerv su tuttuğunu hatırlatan Aksal, sorunun altyapı ihmalinden kaynaklandığını belirtti.

Belediye ve DSİ arasındaki sorumluluk

Aksal, Edirne Belediyesinin isale hattının bakımını "bir gün lazım olursa" gerekçesiyle yapmadığını iddia ederek şunları söyledi: "İnşallah belediye bir an önce o hatların bakımını yapar. Gelecek yıl için de zaten DSİ ile yaptıkları bir tane protokol var. DSİ, belediye ile yaptıkları anlaşma sonucu bu hatları yeniler. Belediye bu hatların yenilenmesi gerektiğinin, Edirne'nin Kayalıköy Barajı'ndan yeterli içme suyunu alamayacağının farkında bile değildi üzülerek söyleyeyim."

