Fatma Aydın: Türk Milletinin Adaletle Hayat Bulan Kudretine İhtiyacı Var

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türk milletinin adaletle hayat bulan kudretinin Türk, İslam dünyası ve tüm insanlık için gerekli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 19:40
Fatma Aydın: Türk Milletinin Adaletle Hayat Bulan Kudretine İhtiyacı Var

Fatma Aydın: Türk Milletinin Adaletle Hayat Bulan Kudretine İhtiyacı Var

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Devletimizin kurucu kadrosu güçleri yettiği, imkânları elverdiği ölçüde mücadelelerini verip şan ve şerefle ebediyete yürüdüler" sözleriyle başladığı konuşmasında, Cumhuriyet mirasının günümüze taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Egemenliğin Doğuşu: Samsun’dan Cumhuriyete" başlıklı panelde Aydın, Cumhuriyet'in halktaki kabiliyetlerin önündeki engelleri kaldırdığını, kurucu kadronun kısa zamanda büyük işler başardığını ve bugün bu mirasın nesillerce devredildiğini vurguladı.

"Yaşanan gelişmeler göstermiştir ki Türk ve İslam dünyasının, hatta tüm insanlığın Türk milletinin adaletle hayat bulan kudretine ihtiyacı vardır", diyen Aydın, tarihin millete bir daveti olduğunu; bu davete icabet için gayret ve hikmet gerektiğini belirtti.

MHP'li İlyas Topsakal: Devlet aklı ve genetik miras

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türklerin tarih boyunca kurduğu nizamlı devlet yapısının ve yönetim geleneğinin bugün de bir güç kaynağı olduğunu söyledi. Topsakal, coğrafi yayılımdan verdiği örneklerle Türklerin idare yeteneğinin tarihsel ve genetik bir miras olduğunu savundu.

"Devleti idare etme yeteneği, o genetik bizlere yüklendi" ifadesiyle Topsakal, devlet aklının Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemlerinde süreklilik gösterdiğini dile getirdi.

Kaya Tuncer Çağlayan: Osmanlı'nın adalet ve katkı vurgusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milliyetçiliğinin ürünü olduğunu belirterek, Osmanlı'nın İslam tarihine yaptığı katkıları "altın sayfalar" olarak niteledi. Çağlayan, Osmanlı'nın bağımsız politika belirleme gücü ve Balkanlar, Kafkaslar ile Arap Yarımadası'nda adalet uygulamalarındaki başarısını öne çıkardı.

Panele ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile çok sayıda öğrenci katıldı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN

"MİLLİ EGEMENLİĞİN DOĞUŞU: SAMSUN’DAN CUMHURİYETE" KONULU PANEL OMÜ ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da 63 Yaşındaki Ahmet Onat Evinde Ölü Bulundu
2
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’i Kabul Etti
3
Tunceli'de Devlet Destekleri Anlatıldı: Vali Aygöl'den 'Pertek Köprüsü' Vurgusu
4
Bakan Kacır: Türkiye Avrupa'nın Sanayi ve Teknoloji Üretim Merkezi
5
Elazığ'da kayıp 11 yaşındaki otizmli çocuk: Vali Numan Hatipoğlu arama bölgesinde
6
Samsun'da Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
7
TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu