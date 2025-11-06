Fatma Aydın: Türk Milletinin Adaletle Hayat Bulan Kudretine İhtiyacı Var

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Devletimizin kurucu kadrosu güçleri yettiği, imkânları elverdiği ölçüde mücadelelerini verip şan ve şerefle ebediyete yürüdüler" sözleriyle başladığı konuşmasında, Cumhuriyet mirasının günümüze taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Egemenliğin Doğuşu: Samsun’dan Cumhuriyete" başlıklı panelde Aydın, Cumhuriyet'in halktaki kabiliyetlerin önündeki engelleri kaldırdığını, kurucu kadronun kısa zamanda büyük işler başardığını ve bugün bu mirasın nesillerce devredildiğini vurguladı.

"Yaşanan gelişmeler göstermiştir ki Türk ve İslam dünyasının, hatta tüm insanlığın Türk milletinin adaletle hayat bulan kudretine ihtiyacı vardır", diyen Aydın, tarihin millete bir daveti olduğunu; bu davete icabet için gayret ve hikmet gerektiğini belirtti.

MHP'li İlyas Topsakal: Devlet aklı ve genetik miras

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türklerin tarih boyunca kurduğu nizamlı devlet yapısının ve yönetim geleneğinin bugün de bir güç kaynağı olduğunu söyledi. Topsakal, coğrafi yayılımdan verdiği örneklerle Türklerin idare yeteneğinin tarihsel ve genetik bir miras olduğunu savundu.

"Devleti idare etme yeteneği, o genetik bizlere yüklendi" ifadesiyle Topsakal, devlet aklının Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemlerinde süreklilik gösterdiğini dile getirdi.

Kaya Tuncer Çağlayan: Osmanlı'nın adalet ve katkı vurgusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milliyetçiliğinin ürünü olduğunu belirterek, Osmanlı'nın İslam tarihine yaptığı katkıları "altın sayfalar" olarak niteledi. Çağlayan, Osmanlı'nın bağımsız politika belirleme gücü ve Balkanlar, Kafkaslar ile Arap Yarımadası'nda adalet uygulamalarındaki başarısını öne çıkardı.

Panele ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile çok sayıda öğrenci katıldı.

