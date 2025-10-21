Fatma Betül Sayan Kaya Bağcılar'da Engelliler Sarayı ve Vefahane'yi Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bağcılar'da Engelliler Sarayı ve Vefahane Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle buluştu ve projeleri inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı ile Vefahane Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Ziyarette Kimler Yer Aldı

Ziyaretlerde Kaya'ya, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe eşlik etti.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki Etkinlikler

Kaya, ilk olarak Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti. Burada Engelli Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisi ile karşılanan Kaya, güzel sanatlardan tekstile kadar farklı branşlarda hizmet veren sınıfları gezdi. Katıldıkları turnuvalardan altın madalyalarla dönen sporcuları tebrik eden Kaya, müzik sınıfında kursiyerlerle şarkı söyledi.

Vefahane Yaşam Merkezi'nde Atölyeler ve Sohbet

Ziyaretin ardından heyetle birlikte Vefahane Yaşam Merkezi'ne geçen Kaya'ya, aşçılık sınıfının hazırladığı yiyeceklerden ikram edildi. Tesis hakkında bilgi alan Kaya, atölyeleri gezerek kursiyerlerin eğitimlerini yakından izledi ve onlarla sohbet etti.

Kaya'nın Değerlendirmesi

Fatma Betül Sayan Kaya, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede Vefahane Yaşam Merkezi'nde yapılan aktivitelerin çok kıymetli olduğunu vurguladı. Kaya, "Belli bir yaşın üstünde sosyalleşmek her hastalığa şifa. Sosyalleşmenin çok büyük koruyucu bir etkisi de var. Demanstan bile koruyor. Çağın hastalığı unutmak. Unutmanın çaresi de sosyalleşmek." ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız'ın Açıklamaları

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise ilçede çağın ihtiyaçlarına göre çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Yıldız, "Çocuklar için Bağ Yuvaları'nın sayısını artırırken, gençler için de kütüphaneler, gençlik merkezleri ve mini sahalar yaptıklarını" aktardı.

Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Komşularımızın ailece keyifli zaman geçirmeleri için Bağ Kafe ile sosyal tesislerimizi yaygınlaştırıyoruz. Engellilerimiz de birçok ülke tarafından örnek alınan Engelliler Sarayı'mızda yeteneklerini geliştirme ve başarılara imza atma imkanı buluyor. Her biri ayrı değer olan büyüklerimiz için de Vefahane Yaşam Merkezi önemli bir görevi yerine getiriyor. Yurt içinden ve dışından Vefahane'mizi ziyaret eden bütün misafirlerimiz burayı çok beğeniyor ve örnek proje olduğunu söylüyor. Bu projenin benzerlerinin de her yerde açılması gerektiğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki sene de örnek projeler üretmeye devam edeceğiz."

