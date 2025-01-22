Fatma Betül Sayan Kaya, Kartalkaya'daki Yangında Yaralananları Ziyaret Etti

Yangın Sonrası Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaralananları ziyaret etti. Yaralıların tedavi gördüğü AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirdiği ziyarette, Kaya, yaşanan olayın acı boyutunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yürek Yakan Acı

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kaya, "Bu elim olayda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kaya, yaralılarla yakından ilgilenerek onlara moral vermeye çalıştı.

Taziyeler ve Destek

Yangının ardından yaşanan acı tablonun her kesimi etkilediğini belirten Kaya, "Yüreklerimiz yanıyor, duygularımız tarif edilemez durumda.” diyerek halkın desteğine önem verdi. Bu anlamda, tüm yaralılara acil şifalar dileyerek geçirdiği vakti önemli bulduğunu ifade etti.