DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,27%
ALTIN
3.156,38 -0,55%
BITCOIN
3.754.441,59 0,83%

Fatma Betül Sayan Kaya, Kartalkaya'daki Yangında Yaralananları Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:42
Fatma Betül Sayan Kaya, Kartalkaya'daki Yangında Yaralananları Ziyaret Etti

Yangın Sonrası Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaralananları ziyaret etti. Yaralıların tedavi gördüğü AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirdiği ziyarette, Kaya, yaşanan olayın acı boyutunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yürek Yakan Acı

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kaya, "Bu elim olayda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kaya, yaralılarla yakından ilgilenerek onlara moral vermeye çalıştı.

Taziyeler ve Destek

Yangının ardından yaşanan acı tablonun her kesimi etkilediğini belirten Kaya, "Yüreklerimiz yanıyor, duygularımız tarif edilemez durumda.” diyerek halkın desteğine önem verdi. Bu anlamda, tüm yaralılara acil şifalar dileyerek geçirdiği vakti önemli bulduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
6
Paris'te Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Protesto Düzenlendi
7
Sadakataşı Derneği Gazze'ye Acil Sağlık Desteği Sağladı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi