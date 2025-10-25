Fatma Betül Sayan Kaya Manisa’da Gençlerle Buluştu: 'Yüzyılın Konut Projesi' ve Gençlik Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Manisa'da Gençlerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Manisa Kırkağaç'ta düzenlenen kampta gençlerle bir araya geldi. Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kamp Alanı'nda, 18-22 yaş aralığında 140 katılımcıyla gerçekleşen AK Parti Ege Bölgesi Genç Liderler Akademisi Lise Başkanları Kampında Kaya, gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Yüzyılın Konut Projesi' ve gençlere ayrılan kontenjan

Kaya, bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gençleri de kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi"nin tanıtımının yapıldığını hatırlatarak, projenin Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğunu ve programın 2 yılda tamamlanacağını belirtti. Projede gençlere %20 kontenjan ayrıldığını vurgulayan Kaya, projenin gençlerin eğitimlerini tamamlayıp mesleklerini edindikten sonra evliliklerini ötelemeden ev sahibi olmalarına imkan sağlayacağını söyledi.

"Gençlere ayrılan kontenjan da inşallah Türkiye gençliğine, Türkiye Yüzyılı gençliğine hayırlı olsun."

Erdoğan'ın örnek liderliği ve gençlere tavsiyeler

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere her zaman örnek olduğunu ifade ederek gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan çalışkanlığı... Asla ve asla hiçbir işini ertelemez. Cumhurbaşkanımız planlı disiplinli bir şekilde teşkilat çalışmalarını en titiz şekilde yürütür. Bugün de benim hala her toplantıda gördüğüm Sayın Cumhurbaşkanımızın parti toplantılarında kullandığı kırmızı kaplı bir defteri var. Orada her mesele ile ilgili her birimizin söylediğini, yapacağımız projeleri, teşkilat çalışmalarını, her şeyi titizlikle not eder ve takibini yapar. Bir teşkilatçı olarak sizlere belki cumhurbaşkanımızın hayatı en büyük örnek. Hepimiz için aynı şey geçerli.

Yapacağınız çalışmaları büyük bir titizlikle kaydetmeniz, yazılı hale getirmeniz, onun takibini yapmanız noktasında size çok büyük yol gösterici rehber. Biz titiz çalışacağız. Hep birlikte, ne yapıyorsak, hangi işi yapıyorsak, önümüzde hangi proje, hangi hedef varsa en titiz şekilde onu takip edeceğiz. Siz bulunduğunuz okulların bugün AK Parti'yi temsil eden AK Parti dediğimiz aslında dünyanın umudu, insanlığın umudu, dünyadaki bütün mazlumların umudu olan bir dava hareketi. Siz bugün hangi okuldaysanız, hangi okulda AK Parti temsilcisi iseniz bugün insanlığın umudunu temsil ettiğinizi hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayacaksınız."

Geçmişteki engeller ve bugün

Kaya, Türkiye Yüzyılını gençler için inşa etme hedefini vurgulayarak, geçmişte gençlerin önünün kapatıldığı örnekleri anımsattı: "Geçmişte Türkiye'de gençlerin önü kapatılırken katsayı gibi, başörtüsü zulmü gibi çeşitli adaletsizliklerle gençlerin önü kesilirken bugün gençliğin yanında olan her zaman gençlerin önünü açan gençlerle bir olan bir liderimiz var."

Kaya, 28 Şubat dönemine atıfta bulunarak, bugün başörtülü kadınların hakim, savcı, milletvekili ve bakan gibi görevlerde bulunabildiğini; meslek liselilerin ve tüm gençlerin eşit eğitim hakkına erişebildiğini ifade etti. "Elhamdülillah bunların hepsi, o zor günlerin hepsi Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle aşıldı. Biz AK Gençlik olarak, AK Parti Teşkilatları olarak böyle bir liderin arkasında yol yürüdüğümüz için çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Ama bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor, sevgili kardeşlerim."

Konuşmasının ardından Kaya, gençlerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (ortada), AK Parti tarafından Kırkağaç ilçesindeki Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kamp Alanı'nda, 18-22 yaş aralığında 140 katılımcıyla düzenlenen "AK Parti Ege Bölgesi Genç Liderler Akademisi Lise Başkanları Kampı"na katıldı.