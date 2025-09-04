DOLAR
Fatma Betül Sayan Kaya Ordu’da şehit yakınları ve gazilerle buluştu — "Terörsüz Türkiye" vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ordu’da şehit yakınları ve gazilerle buluştu; "Terörsüz Türkiye sürecini başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:44
Fatma Betül Sayan Kaya Ordu’da şehit yakınları ve gazilerle buluştu — "Terörsüz Türkiye" vurgusu

Fatma Betül Sayan Kaya Ordu’da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ordu’da düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle buluştu. Kaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda gerçekleştirilen programda Ordu’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Vatanın birlik ve beraberliği için gözünü kırpmadan şehit olanları rahmet ve minnetle anan Kaya, gazilere hayırlı ve uzun ömür diledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi ve duygusal vurgu

Kaya, Türkiye'nin yarım asra yakın terörle mücadele ettiğini vurgulayarak binlerce anne ve babanın evlat acısı yaşadığını belirtti. Konuşmasında şunları söyledi: "Çok tarihi ve önemli bir sürecin eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıyla tamamlayacağız ve bedel ödeyerek üzerinde yaşadığımız toprakları ilelebet bir ve beraber kılacağız. Bütün duamız, temennimiz, çabamız, bin yıldır büyük bedeller ödeyerek bulunduğumuz bu coğrafyada birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur iklimi içerisinde hep birlikte yaşamak. Duamız, temennimiz Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye sürecini başarıyla neticelendirmektir."

Süreç boyunca şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetine dikkat çeken Kaya, "Şundan emin olun ki çok titizlikle, hassas bir şekilde yürütülen bir süreç gerçekten ve en ince ayrıntısına kadar da çalışılmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takibinde olan ve hassas bir şekilde yürütülen bir süreç. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin endişe edeceği aslında hiçbir durumun olmayacağı bir süreci yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının mektubu ve Meclis süreci

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuduğunu belirterek şunları dile getirdi: "Sizin hakkınız, hukukunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza emanet, bizlere emanet. Bu bilinçle çok ince bir şekilde süreci yöneten Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle şu anda Mecliste komisyon çalışıyor sizler de biliyorsunuz. Allah'ın izniyle bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Türkiye'den terörün kökünü zaten kazıdık ama Allah'ın izniyle terör örgütünün tüm silahlarını feshettiği, kendini feshettiği, silahlarını tamamen yaktığı, bıraktığı bir süreci de tamamlamayı planlıyoruz. Rabb'im bu ülkede, bu topraklarda ve bu coğrafyada tüm terör örgütlerinin kökünün kazındığı günleri de bizlere görmeyi nasip etsin."

Kaya, Türkiye Yüzyılının terörsüz Türkiye süreciyle daha da güçleneceğini belirterek, "Biz buna inanıyoruz ve Allah'ın izniyle siz şehit ailelerimizin, gazilerimizin bize muhabbetini, desteğini yanımızda her zaman hissettiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de hissetmek istiyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kadroları olarak size hizmet etmeyi bir şeref, bir onur biliyoruz." dedi.

Programa katılanlar ve ziyaretler

Programa, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Gazi Nurettin Korkmaz ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaya ayrıca, Siirt'te 2016'da şehit olan polis memuru Yalçın Yamaner'in ailesini ziyaret etti; gönül ziyareti kapsamında Şirin ve Bahtiyar İyigün çifti ile evlerinde bir araya geldi.

