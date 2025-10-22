Fatma Betül Sayan Kaya Şanlıurfa'da: Gençler Erdoğan'ı 2028'de Yeniden Seçecek

AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya, Şanlıurfa'daki Gençlik Buluşması'nda gençlere güvendiğini belirterek Erdoğan'ın 2028'de yeniden seçileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 20:31
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şanlıurfa'da gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması programında kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, partinin gençlere ve geleceğe verdiği önemi vurguladı ve teşkilatın her kademesinde gençlerin aktif rol aldığını belirtti.

"Bu ülkenin gençleri 15 Temmuz'da hainlerin önünde dik durdu, Allah sizlerden razı olsun. Ülkemiz uğruna şehit düşmüş tüm gençlerimizden Allah razı olsun. Onların emanetine sahip çıkmak için önemli bir görevdi. Türkiye'nin 81 ilindeki gençlerimizle birlik ve beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıkacağız. Ana muhalefet partisine de sesleniyoruz, bu ülkenin gençleri demokratik yolla, milletin helal oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanına gece gündüz hakaret edilmesine en güçlü cevabı sandıkta verecek. Gençlerimiz, bu ülkenin geleceğine ve istikbaline, Recep Tayyip Erdoğan'ı 2028 seçimlerinde yeniden başkan seçtirerek yeniden sahip çıkacak, biz bu gençliğe güveniyoruz. Ak gençlik yeri geliyor, küresel vicdanı tehdit ediyor. Filistinlilerin hakkını savunuyor. Yeri geliyor Somali'deki mazlumlara el uzatıyor. Yeri geliyor mazlum insanlara el uzatıyor. Biz bu ülkenin geleceğine ve gençliğine sonsuz güveniyoruz."

Program sırasında salondaki adına düzenlenen merkezin ismine atfen İbrahim Tatlıses ile telefon bağlantısı yapıldı. Telefonla alana seslenen Tatlıses, gençlerle konuşmaktan büyük keyif aldığını ve hemşehrilerine ile ülkenin gençliğine güvendiğini ifade etti.

Kaya, gençlerin sorularını yanıtladıktan sonra, 30 Nisan 2024'te İsrail polisi tarafından Filistin'de vurularak öldürülen Hasan Saklanan'ın Eyyübiye ilçesindeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

