Fatma Betül Sayan Kaya: 'Terörsüz Türkiye' Günleri Yakın — 19 Eylül Gaziler Günü Buluşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaya'nın konuşması

Toplantıda konuşan Kaya, her bir şehidin bu toprakların tapu senedi, her bir gazinin ise milletin onur nişanesi olduğunu vurguladı: "Bugün bu topraklarda nefes alabiliyorsak, hiç şüphesiz bu vatan için canını vermiş şehitlerimiz ve canını vermeyi göze almış gazilerimizin sayesindedir. Sizlere gerçekten büyük bir saygıyla hizmet ediyoruz ve size hizmet etmekten de her zaman büyük bir şeref duyuyoruz. Sizler bizim gerçekten başımızın tacı, gözümüzün de nurusunuz."

Kaya ayrıca terörle mücadele sürecine ilişkin şunları söyledi: "Sizden aldığımız güçle terör belasından bu ülkeyi kurtarmak için büyük bir mücadeleyi başlattık. 50 yıldır bu ülkenin annelerinin gözlerinden yaş akıtan, bu ülkenin evlatlarını babasız bırakan terörün kökünü Allah'ın izniyle bu topraklardan kazıdık ve terör örgütünün de feshedilme sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlı iradesiyle Türkiye gerçekten tarihi bir döneme şahitlik ediyor. Terörsüz Türkiye sürecini tamamladığımızda eskisinden çok daha güçlü olarak bütün bu coğrafyada geleceğe çok daha güçlü bir şekilde bakacağımız günler yakındır inşallah."

İl Başkanı Özdemir'in mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise şehitlik ve gazilik makamlarının Allah'ın bir lütfu olduğunu belirterek, "Kıymetli gazilerimiz, bu vatan sizlerin ve şehitlerimizin uğruna kanlarını döktüğü vatandır. Al bayrağımız şehit ve gazilerimizin kanıyla rengini almıştır." dedi.

Özdemir, terörle mücadelenin hem ülke içindeki tehdidi sona erdirmek hem de bölgesel tehditlerin ortadan kalkması için yürütüldüğünü ifade ederek, "Ülkemiz içerisindeki tehdidin sona ermesiyle birlikte bölgesel tehditlerin de sona ermesi adına büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz. Ülkemiz sınırlarındaki terör koridorlarının yarılması, terör odaklarının bastırılmasıyla bölgemizde de büyük bir mücadelenin, terörsüz bir bölgenin nihayete ermesi adına büyük bir sürecin yürütüldüğünü görüyoruz. Terörsüz Türkiye başlığı altında inşallah terörün bir daha ülkemizde ve bölgemizde anılmayacağı, en ufak bir tehdide evlatlarımızın, yavrularımızın maruz kalmayacağı, aydınlık bir geleceğe ulaşacağımız önemli bir süreci hassasiyetle yürütme gayreti içerisindeyiz."

Program detayları

Programda AK Parti İstanbul Sosyal Politikalar Başkanı Yusuf Aslan da konuştu. Etkinliğe AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Sütlüce'deki parti binasında düzenlenen programa İstanbul'un 39 ilçesinden şehit yakınları ve gaziler katıldı.

