Fatma Öncü: Türkiye Gazze'ye Yaklaşık 100 Bin Ton Yardım Ulaştırdı, 2 bin 369 Yaralı Tedavi Edildi

PAB 151. Genel Kurul'da Türkiye'nin insani yardım ve sorumluluk vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 151. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Gazze ve diğer kriz bölgelerindeki sorumluluklarını hem söz hem de eylemle yerine getirdiğini belirtti.

Öncü, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ortak çalışarak Gazze'ye yaklaşık 100 bin ton insani yardım ulaştırdığını ve 2 bin 369 yaralı Filistinlinin Türkiye'de tedavi gördüğünü kaydetti.

Hem parlamenter hem de engelli bir birey olarak toplantıya katıldığını belirten Öncü, dünya genelindeki savaş ve çatışmalardan etkilenen milyonlarca engelli insanın sesini duyurmak için orada bulunduğunu ifade etti. BM Şartı'nı hatırlatarak devletlerin güç kullanımından kaçınma, uluslararası barış ve güvenliği koruma ile insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğüne vurgu yaptı.

Öncü, BM üyesi ülkelerin BM Şartı uyarınca hem kendi halklarının güvenliğini hem de tüm insanlığın onuru, güvenliği ve refahını koruma yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı ve bu ortak sorumluluğun sözleri eyleme dönüştürme çağrısı olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında çatışma bölgelerinde çocukların durumuna işaret eden Öncü, dünya genelinde her 5 çocuktan 1'inin, yaklaşık 473 milyon çocuğun çatışma bölgelerinde yaşadığını belirtti. Çatışmalardan etkilenen ülkelerde 52 milyondan fazla çocuk eğitim hakkından mahrum bırakılırken, 6 ila 15 yaş arasındaki yaklaşık 25 milyon çocuk okula gidemiyor. Bu trajedinin en yıkıcı yüzünün Gazze'de ortaya çıktığını ifade etti ve kalıcı barışın sağlanmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Ukrayna, Yemen, Sudan, Somali ve Myanmar genelinde kadınların ve çocukların yaşam hakkının hâlâ doğrudan tehdit altında olduğunu belirten Öncü, çatışmaların her zaman en çok sivilleri etkilediğini söyledi.

Uluslararası toplumun Gazze'deki sorumluluğunun yalnızca insani yardım ulaştırmakla sınırlı olmadığını belirten Öncü, bu sorumluluğun hesap verebilirlik, cezasızlığın sona erdirilmesi, güvenli insani erişim ile mağdurlar için psikososyal destek sistemlerini de kapsaması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede Türkiye'nin hem söz hem eylemle katkı sunduğunu yineledi.

Öncü ayrıca Türkiye'nin Afrika genelinde, özellikle Sudan ve Somali'de gıda, ilaç, yangın söndürme ekipmanı ve altyapı desteği sağladığını; Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde hayati önemde sağlık hizmetleri sunulduğunu aktardı.

Türkiye'nin yalnızca bir yardım sağlayıcısı olmadığını, aynı zamanda barış ve uzlaşmaya kendini adamış bir diplomatik aktör olarak da hareket ettiğini vurgulayan Öncü, çocukların korunmasının yanı sıra onların geleceğin hak savunucuları, mühendisleri, liderleri ve parlamenterleri olacağına dikkat çekti.

Parlamenterlerin insanlık onurunun sağlanacağı ve her çocuğun barış içinde yaşayabileceği bir gelecek için ses yükseltme ahlaki görevi olduğunu belirten Öncü, bu görevin aynı zamanda BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve her çocuğun barış, onur, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesi gerektiğini belirten BM Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükler açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Öncü'nün konuşması sırasında salonda AK Parti Ankara Milletvekili ve PAB Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, MHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar da yer aldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü (fotoğrafta), Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 151. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yaptı.