Fatma Şahin: 'Artık Eylem Zamanı'

Fatma Şahin'den Birleşmiş Milletler'e Acil Eylem Çağrısı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler(BM) olağan oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, yaşanan krizlere çözüm üretilmesi gerektiğini belirterek, "Artık eylem zamanı" dedi.

BM'nin Amaçları ve Eleştiriler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daveti üzerine New York'ta düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu Toplantısı'nda bir konuşma yapan Şahin, BM'nin savaşların sona ermesi için kurulduğunu ancak dünya genelinde savaşların hala sürdüğünü vurguladı. Şahin, en büyük endişenin BM'nin eyleme geçmemesi olduğunu ifade etti.

Gaziantep ve Sığınmacı Sorunu

Şahin, Gaziantep'te 2 milyon nüfusun içinde 300 bin sığınmacının yaşadığını belirterek, "Artık onurlu ve gönüllü dönüşler istiyoruz," dedi. Gönüllü geri dönüşlerin BM tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getiren Şahin, Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür, daha adaletli bir dünya mümkündür" sözlerini hatırlatarak, bu anlayışın BM politikalarına yansımasını istedi.

Gazze'deki Çocuklara Dikkat Çekti

Şahin, Gazze'deki durumu eleştirerek, "Şu anda Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybediyor. Eğer Ukrayna'dan gerekli dersi çıkarsaydık, çocuklar Gazze'de hayatını kaybetmeyecekti" şeklinde konuştu.

Sosyal Medya Açıklaması

Fatma Şahin, konuşmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden de açıklama yaptı. Bu açıklamada, "Herkes konuştu ama tek bir kişi bile Gazze diyemedi; çünkü gündemleri Gazze değil, iklim kriziydi. Biz, çocuklar hayatını kaybettiği için başka bir şey konuşulamaz dedik ve sesimizi yükselttik," dedi.