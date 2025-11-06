Fatsa’da Göçük: Operatör Burak Kilci Toprağa Verildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Demirtan İnşaat’a ait taş ocağında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Burak Kilci (24), düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay ve kurtarma çalışmaları

Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy Mahallesi'ndeki taş ocağında dün yaşanan göçükte, Burak Kilci ile birlikte Ahmet Şahin da enkaz altında kalmıştı. Kilci’nin cenazesi, yaklaşık 5 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından dün akşam saatlerinde göçük altından çıkarıldı.

Cenaze töreni ve defnedilme

Bahittin ve Kıymet çiftinin iki çocuğundan biri olan Burak Kilci için, Korgan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde ilkindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Aile burada taziyeleri kabul etti.

Helallik alınmasının ve kılınan cenaze namazının ardından Kilci’nin cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.

Katılımcılar

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan ile ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

