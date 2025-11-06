Fatsa’da Göçük: Operatör Burak Kilci Toprağa Verildi

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağı göçüğünde hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci (24), Korgan'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:20
Fatsa’da Göçük: Operatör Burak Kilci Toprağa Verildi

Fatsa’da Göçük: Operatör Burak Kilci Toprağa Verildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Demirtan İnşaat’a ait taş ocağında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Burak Kilci (24), düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay ve kurtarma çalışmaları

Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy Mahallesi'ndeki taş ocağında dün yaşanan göçükte, Burak Kilci ile birlikte Ahmet Şahin da enkaz altında kalmıştı. Kilci’nin cenazesi, yaklaşık 5 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından dün akşam saatlerinde göçük altından çıkarıldı.

Cenaze töreni ve defnedilme

Bahittin ve Kıymet çiftinin iki çocuğundan biri olan Burak Kilci için, Korgan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde ilkindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Aile burada taziyeleri kabul etti.

Helallik alınmasının ve kılınan cenaze namazının ardından Kilci’nin cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.

Katılımcılar

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan ile ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FATSA İLÇESİNDE TAŞ OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE ENKAZ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN İŞ...

FATSA İLÇESİNDE TAŞ OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE ENKAZ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

FATSA İLÇESİNDE TAŞ OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE ENKAZ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN İŞ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
2
Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam
3
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua
4
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
5
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
6
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu