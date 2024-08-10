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Fatsa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:02
Fatsa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası!

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaşanan bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, M.A. (63) yönetimindeki 34 GE 6152 plakalı otomobil ile Ş.U. (30) idaresindeki 35 AGB 140 plakalı aracın çarpışmasıyla meydana geldi.

Acil Yardım Ekibi Olay Yerinde

Kazanın ardından, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar Hastanede Tedavi Ediliyor

Kazada yaralanan T.U. (63), S.U. (56), M.U. (29) ve G.U. (23) hastanelerde tedavi altına alındı.

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