Fatsa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası!
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaşanan bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Olay, M.A. (63) yönetimindeki 34 GE 6152 plakalı otomobil ile Ş.U. (30) idaresindeki 35 AGB 140 plakalı aracın çarpışmasıyla meydana geldi.
Acil Yardım Ekibi Olay Yerinde
Kazanın ardından, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar Hastanede Tedavi Ediliyor
Kazada yaralanan T.U. (63), S.U. (56), M.U. (29) ve G.U. (23) hastanelerde tedavi altına alındı.