Faure'nin 'Requiem'i AKM'de: İDOB ve Litvanya Korosu'yla Büyüleyen Gece

Konserde Re minör Requiem'in dingin ve yoğun yorumu sahnelendi

Fransız besteci Gabriel Faure'nin "Requiem" adlı eseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserde solo partileri soprano Bengisu Yaman Koyuncu ile bariton Önay Günay üstlendi.

Sahnedeki topluluklar arasında, koro şefliğini Linas Balandis'in yaptığı Litvanya Devlet Korosu ile İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası yer aldı.

Faure'nin 1887-1890 yılları arasında bestelediği Re minör Requiem (Op.48), orkestral sadeliği ve ruhsal yoğunluğuyla Batı müziğinde kendine özgü bir konum edindi. Bestecinin geleneksel Katolik cenaze ayinlerinden esinlenmesine karşın ölümü "son yargı" korkusuyla değil, ebedi huzur ve dinginlik temasıyla işlemesi, eseri dönemindeki diğer Requiem örneklerinden ayırıyor.

Konserde ayrıca Charles Gounod'un "Marche funebre d'une marionnette" ile Camille Saint-Saens'ın "Bacchanale" (Samson et Dalila, Op.47) adlı yapıtları da yorumlandı.

Akşam, Faure'nin sakin ama derin duygusunu öne çıkaran yorumu ve solistlerle koroyu birleştiren etkileyici performanslarla sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

