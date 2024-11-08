Fazıl Say'ın 'Mozart ve Mevlana' Eseri İsviçre'de Prömiyerini Yaptı

Fazıl Say'dan Yeni Bir Eser: Mozart ve Mevlana

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni eseri 'Mozart ve Mevlana''yı İsviçre'nin Luzern kentinde sahneye taşıdı. Doğu ile Batı arasında köprü kurmayı hedefleyen bu özel eser, iki gece süren konserlerde sanatseverlerle buluştu.

Büyük Bir Orkestra ve Etkileyici Performans

Konser, KKL Luzern Konser Salonu'nda gerçekleştirildi ve büyük bir orkestra ile koro performansının yanı sıra kudüm ve ney sanatçılarına da yer verildi. Performansın sonunda sanatçılar uzun süre alkış aldı.

Öne Çıkan Sanatçılar ve Korolar

Eserin ilk seslendirilişini Şef Michael Sanderling yönetimindeki Luzern Senfoni Orkestrası ile Klaas Jan De Groot yönetimindeki Berlin Radyo Korosu gerçekleştirdi. Konserde soprano Fatma Said, mezzosoprano Marianne Crebassa, tenor Pene Pati ve bas Alexandros Stavrakakis gibi önemli solistler yer aldı.

Fazıl Say'ın Açıklamaları

Kendisiyle yapılan bir röportajda Fazıl Say, savaşların ve insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların müziğinde büyük bir yer tuttuğunu dile getirdi. Say, "Savaş, evrendeki en anlamsız şeydir. Doğu ve Batı hala dertli. Dost olmayı, uzlaşmayı, barışı denemeliyiz. Mozart ve Mevlana'yı yazarak bu iki değeri bir araya getirip bir dostluk köprüsü kurmak istedim. Mozart'ın müziği insanlık için, Mevlana'nın sözleri ise tüm inançları birleştirir. Bu eserle kaosu biraz olsun uzaklaştırarak müziğin insanları birleştirici gücünü ortaya koymak istedim. Mozart ve Mevlana evrensel bir barış çağrısıdır," ifadelerine yer verdi.