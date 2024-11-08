DOLAR
34,35 -0,35%
EURO
37,08 0,08%
ALTIN
2.968,27 0,21%
BITCOIN
2.614.692,91 0,44%

Fazıl Say'ın 'Mozart ve Mevlana' Eseri İsviçre'de Prömiyerini Yaptı

Fazıl Say'ın yeni eseri 'Mozart ve Mevlana', Luzern'de sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:45
Fazıl Say'ın 'Mozart ve Mevlana' Eseri İsviçre'de Prömiyerini Yaptı

Fazıl Say'dan Yeni Bir Eser: Mozart ve Mevlana

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni eseri 'Mozart ve Mevlana''yı İsviçre'nin Luzern kentinde sahneye taşıdı. Doğu ile Batı arasında köprü kurmayı hedefleyen bu özel eser, iki gece süren konserlerde sanatseverlerle buluştu.

Büyük Bir Orkestra ve Etkileyici Performans

Konser, KKL Luzern Konser Salonu'nda gerçekleştirildi ve büyük bir orkestra ile koro performansının yanı sıra kudüm ve ney sanatçılarına da yer verildi. Performansın sonunda sanatçılar uzun süre alkış aldı.

Öne Çıkan Sanatçılar ve Korolar

Eserin ilk seslendirilişini Şef Michael Sanderling yönetimindeki Luzern Senfoni Orkestrası ile Klaas Jan De Groot yönetimindeki Berlin Radyo Korosu gerçekleştirdi. Konserde soprano Fatma Said, mezzosoprano Marianne Crebassa, tenor Pene Pati ve bas Alexandros Stavrakakis gibi önemli solistler yer aldı.

Fazıl Say'ın Açıklamaları

Kendisiyle yapılan bir röportajda Fazıl Say, savaşların ve insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların müziğinde büyük bir yer tuttuğunu dile getirdi. Say, "Savaş, evrendeki en anlamsız şeydir. Doğu ve Batı hala dertli. Dost olmayı, uzlaşmayı, barışı denemeliyiz. Mozart ve Mevlana'yı yazarak bu iki değeri bir araya getirip bir dostluk köprüsü kurmak istedim. Mozart'ın müziği insanlık için, Mevlana'nın sözleri ise tüm inançları birleştirir. Bu eserle kaosu biraz olsun uzaklaştırarak müziğin insanları birleştirici gücünü ortaya koymak istedim. Mozart ve Mevlana evrensel bir barış çağrısıdır," ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı
2
Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
3
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı
4
Domaniç Dağları'nda Sonbahar Güzelliği
5
Çankırı'da Üç Araç Kazasında 14 Yaralı
6
Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Esenyurt Tartışması
7
BM'den Gazze Açıklaması: Ölüm Oranı Kadın ve Çocukların Çoğunluğunda

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi