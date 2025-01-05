Fazıl Say, İzmir'deki Konserle 50. Yılını Kutladı

Fazıl Say'ın 50. Yıl Kutlaması İzmir'de Gerçekleşti

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sahnedeki 50. yılını İzmir'de düzenlenen "Piyano başında 50. Yıl" konseriyle kutladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konser öncesinde konuşan Say, Türkiye'nin en önemli salonlarından birinde gerçekleştirilen bu önemli etkinlikten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Özel Eserlerin İzmir Prömiyeri

Konserde sanatseverlerin, Fazıl Say'ın eserlerinin birçoğunu İzmir'de ilk kez dinleme fırsatı bulacağını belirten usta sanatçı, "İlk eser İzmir ile hayli alakalı. 2024 yılında bestelediğim Kehanetler Tapınağı 'Klaros' adlı eserimin tanıtımını yapacağım. Klaros, biliyorsunuz, Menderes ilçesine yakın antik bir kent ve kutsal bir alan. 3 bin 500 yıllık tarihiyle Klaros, kahinlerin ve kehanetlerin merkezi olarak bilinen çok enteresan hikayelere sahiptir. Bu özellikleri beni çok etkilemişti, bu bağlamda piyano ile bu kehanetler ve kahinler dünyasını çağdaş bir eserle anlatma fikri doğmuştu." şeklinde konuştu.

Konserde, Fazıl Say'ın yeni piyano eserlerinin İzmir prömiyeri de yapıldı. Sanatçı, kahinlerin merkezi olarak tanımladığı Klaros'un müzikal yansıması olan Kehanetler Tapınağı "Klaros", Samed Behrengi'nin eserinden esinlenerek bestelediği Küçük Kara Balık ve çok sevilen İnsan İnsan adlı eserinin piyano versiyonunu İzmirli dinleyicilere sundu.

Fazıl Say'ın yeni eserlerinin İzmir prömiyerinde yer alan bir diğer eser ise Bosphorus Romance oldu. Bu parçaya, flüt sanatçısı Aslıhan And eşlik etti.

Diğer Eserler ve Dinleyiciler

Prömiyer eserlerinin yanı sıra Say'ın Karatoprak ve F. Schubert'in Arpeggione sonatı da konserde seslendirilen diğer eserler arasında yer aldı.

Konser, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sahnedeki 50. yılını İzmir'de düzenlenen "Piyano başında 50. Yıl" konseriyle kutladı.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sahnedeki 50. yılını İzmir'de düzenlenen "Piyano başında 50. Yıl" konseriyle kutladı.