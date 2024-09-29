DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.237.627,71 0,21%

Fazıl Say, Pekin'de Büyüleyici Bir Konser Verdi

Fazıl Say, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği konserle müzikseverleri büyüledi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 10:06
Fazıl Say, Pekin'de Büyüleyici Bir Konser Verdi

Pekin'de Unutulmaz Bir Gece

Türk piyanist ve besteci Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde Çin turnesi çerçevesinde başkent Pekin'de özel bir konser gerçekleştirdi.

Yasak Şehir Çerçevesinde Konser

Konser, tarihi Yasak Şehir olarak bilinen eski İmparatorluk Sarayı içindeki Congşan Park Konser Salonu'nda yapıldı. Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları ve yerel müzikseverler bu özel etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Performansta Neler Vardı?

Fazıl Say, konserin açılışında ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach'ın "Goldberg Varyasyonları" eserini seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise kendi eserlerinden "Yeni Hayat Sonatı" başta olmak üzere, baladlar, Aşık Veysel'den esinlenerek bestelediği "Kara Toprak" ve çeşitli caz varyasyonlarıyla performansına devam etti.

Çin Turnesi Devam Ediyor

Fazıl Say, 20-28 Eylül tarihleri arasında Guangcou, Çıngdu, Şıncın, Cuhay, Şanghay ve Pekin gibi önemli Çin şehirlerinde konserler vererek müzikseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fazıl Say, Pekin'de Büyüleyici Bir Konser Verdi
2
Haftanın Tarihinde Öne Çıkan Olaylar
3
İsrail Ordusu Kızıldeniz Üzerinden Göndermesi Engelledi
4
Helene Kasırgası ABD'de Felakete Yol Açtı
5
Nepal'de Şiddetli Yağışlar: 100 Kişi Hayatını Kaybetti
6
İsrail Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Geleceğin Taşları: Türkiye'de Yapılacak Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?