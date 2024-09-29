Fazıl Say, Pekin'de Büyüleyici Bir Konser Verdi

Pekin'de Unutulmaz Bir Gece

Türk piyanist ve besteci Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde Çin turnesi çerçevesinde başkent Pekin'de özel bir konser gerçekleştirdi.

Yasak Şehir Çerçevesinde Konser

Konser, tarihi Yasak Şehir olarak bilinen eski İmparatorluk Sarayı içindeki Congşan Park Konser Salonu'nda yapıldı. Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları ve yerel müzikseverler bu özel etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Performansta Neler Vardı?

Fazıl Say, konserin açılışında ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach'ın "Goldberg Varyasyonları" eserini seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise kendi eserlerinden "Yeni Hayat Sonatı" başta olmak üzere, baladlar, Aşık Veysel'den esinlenerek bestelediği "Kara Toprak" ve çeşitli caz varyasyonlarıyla performansına devam etti.

Çin Turnesi Devam Ediyor

Fazıl Say, 20-28 Eylül tarihleri arasında Guangcou, Çıngdu, Şıncın, Cuhay, Şanghay ve Pekin gibi önemli Çin şehirlerinde konserler vererek müzikseverlerle buluşmayı sürdürüyor.